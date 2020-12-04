الحكومة الكورية تؤكد على أهمية الاستجابة الاستباقية الجريئة للحياد الكربوني

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أكد "هونغ نام كي" نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية على أهمية الاستجابة الاستباقية الجريئة لتحقيق الحياد الكربوني للبلاد، من أجل المصلحة الوطنية والأجيال القادمة.جاء ذلك في اجتماع عقد اليوم الاثنين للوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاقتصادية، حيث قال إن تحويل الاقتصاد إلى اقتصاد مستدام من خلال الحياد الكربوني أصبح اتجاها عالميا، ومهمة لا بد منها وليس خيارا.وأضاف أن الاقتصاد الكوري يعتمد اعتمادا كبيرا على الصناعات التحويلية، والوقود الأحفوري، والصادرات، وهو ما سيتسبب في مواجهة البلاد لتحديات كبيرة بشأن تحقيق الحياد الكربوني.كما أكد على ضرورة بذل الجهود الرامية إلى بناء قاعدة أساسية لتحقيق الحياد الكربوني والنمو الاقتصادي وتحسين جودة المعيشة للمواطنين بشكل متزامن، من خلال اتخاذ الإجراءات الاستباقية، مما سيمكن البلاد من الحصول على فرصة مقدما لإحداث نقلة نوعية جديدة.وقال إن الحكومة وضعت استراتيجية للحياد الكاربوني تقضي ببناء هيكلة اقتصادية مبنية على الكربون المنخفض، وتطوير النظام البيئي الصناعي منتخض الكربون، وبناء مجتمع حيادي الكربون، بالإضافة إلى تعزيز القاعدة لنظام الحياد الكربوني.