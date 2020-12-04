الشركات الكورية تتوقع تعافي الصادرات أوائل العام القادم

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توقعت الشركات الكورية أن تتعافى الصادرات خلال الربع الأول من العام القادم.وطبقا لنتائج لمسح أجراه معهد أبحاث التجارة الدولية التابع لاتحاد التجارة الكوري على 967 شركة تصديرية كورية حول مستقبل الصناعات التصدرية في الربع الأول من العام القادم، بلغ مؤشر ثقة الشركات التصديرية 112.1 نقطة.ويدل تجاوز المؤشر مستوى 100 نقطة على أن تفاؤل الشركات بالأوضاع المستقبلية، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها المؤشر 110 نقاط منذ الربع الثاني من عام 2017.وتوقعت الشركات المشاركة في المسح أن تتعافى صادرات المنتجات النفطية وأشباه الموصلات والضروريات اليومية والسيارات وقطع غيارها في الربع الأول من العام القادم.بينما عبرت عن توقعات متشائمة بشأن انتعاش صادرات المعدات الكهربائية والإلكترونية، والمنتجات الزراعية، والأدوات المنزلية الإلكترونية.وقالت 16.8% من الشركات المشاركة في المسح إن أخطر التحديات التي ستواجهها هي توسع تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية.وتوقع باحث في اتحاد التجارة الكوري أن تنتعش الصادرات الكورية نتيجة لتخفيف حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي بعد انطلاقة حكومة جديدة في الولايات المتحدة، وسياسات التحفيز المالي التي ستنتهجها الدول المتقدمة الرئيسية.