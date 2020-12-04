الرئيس الكوري يأمر بتعزيز القدرة على الاختبارات الوبائية

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أصدر الرئيس الكوري "مون جيه إين" اليوم الاثنين أمرا لحكومته بتعزيز القدرة على الاختبارات الوبائية في سيول والمناطق المجاورة لها، بعد أن تجاوز العدد اليومي للمصابين بفيروس كورونا في البلاد 600 شخص لليوم الثاني على التوالي.ودعا الرئيس "مون" إلى تعبئة جميع الأفراد المتاحين، إلى جانب الذين يعملون حاليا في الاستجابة لفيروس كورونا، لتحقيق ذلك الغرض.ومن المخطط أن يتم تعبئة الموظفين الحكوميين وأفراد الجيش والشرطة في عمليات الاختبارات الوبائية الميدانية اعتبارا من هذا الأسبوع.كما دعا إلى توسيع نطاق أوقات العمل لعيادات الاختبارات لتشمل أوقات الليل وعطلات نهاية الأسبوع، وإنشاء عيادات كبيرة الحجم يمكن من خلالها الخضوع للاختبارات التشخيصية السريعة من داخل السيارة، والحصول على نتائج الاختبارات خلال 15 دقيقة.وأكد الرئيس "مون" على أهمية الخضوع التطوعي للاختبارات الوبائية، مشيرا إلى أنه حتى كل من لا تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا يمكنه زيارة عيادات الاختبارات التشخيصية والخضوع للاختبار.