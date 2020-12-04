كوريا الشمالية تعقد اجتماعا لمجلس الشعب الأعلى الشهر القادم

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قال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية إن اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى الذي عُقد يوم الجمعة الماضي برئاسة رئيس اللجنة "تشيه ريونغ هيه" وبحضور جميع الأعضاء، قد اتخذ قرارا بعقد الجلسة الرابعة من الاجتماعات العامة لمجلس الشعب الأعلى في أواخر شهر يناير من العام القادم.وستعقد هذه الجلسة بشكل مبكر بـ3 أشهر حيث يعقد عادة الاجتماع العام لمجلس الشعب الأعلى في شهر أبريل من كل عام ليتم فيه تمرير القوانين، وتعديل المناصب السياسية، وإقرار الميزانية.ويرى المراقبون أن قيام كوريا الشمالية بالإسراع في عقد الاجتماع العام لمجلس الشعب الأعلى يهدف إلى تمهيد الطريق لتنفيذ الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والسياسات تجاه كوريا الجنوبية والسياسات الخارجية التي سيتم إقرارها في اجتماع حزب العمال الحاكم المتوقع إقامته في أوائل أو منتصف يناير.كما يرون أن كوريا الشمالية بدأت تسرع من اتخاذ الإجراءات السياسية، لأن العام القادم يصادف الذكرى العاشرة على تولي "كيم جونغ أون" السلطة، كما أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستنطلق في شهر يناير القادم.