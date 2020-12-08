كوريا الرابعة من حيث تعافي التصدير من تأثيرات وباء كورونا

أظهر مسح جديد أن صادرات كوريا الجنوبية تتعافى برابع أسرع معدل بين الاقتصادات الرئيسية وسط جائحة كورونا.وقال تقرير صادر عن رابطة التجارة الدولية الكورية أمس الاثنين، إنه بناء على بيانات منظمة التجارة العالمية، فإن كوريا صدرت سلعا وخدمات بقيمة 370,7 مليار دولار أمريكي في الفترة من يناير وحتى سبتمبر من هذا العام، بانخفاض نسبته 8,7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يجعل كوريا الجنوبية سابع أكبر دولة مصدرة على مستوى العالم حتى الآن، في هذا العام. وكانت هونغ كونغ الدولة الوحيدة من بين أكبر 10 دول مصدرة سجلت نموا على أساس سنوي خلال فترة الأشهر التسعة، بينما تراجعت الصين بانكماش نسبته 0,8%، وتقدمت هولندا قليلا على كوريا الجنوبية بنمو سلبي بلغت نسبته 8%. وجاءت إيطاليا في المرتبة الخامسة بسالب 11,5%، وتلتها ألمانيا بسالب 11,6%، واليابان بسالب 13,3%، والمكسيك بسالب 14,4%، والولايات المتحدة بسالب 15,4%.وحققت كوريا الجنوبية نموا في الصادرات بنسبة 7,3% في سبتمبر، بعد الانخفاض في الأشهر الستة السابقة منذ مارس، ثم انخفضت بنسبة 3,8% في أكتوبر قبل أن ترتد مرة أخرى إلى نمو إيجابي بنسبة 4% في نوفمبر.