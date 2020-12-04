اكتشاف المئات من القطع الأثرية في مقبرة تعود لعصر مملكة شيلا

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تم اكتشاف المئات من الحلي والمجوهرات الثمينة في مقبرة قديمة يُفترض أنها تنتمي إلى إحدى أفراد العائلة المالكة من عهد مملكة شيلا.وأعلن معهد كيونغ جو الوطني لبحوث التراث الثقافي أمس الاثنين عن هذا الاكتشاف، وقدم تفاصيل عن تلك الآثار المكتشفة في المقبرة رقم 44، التي تم اكتشافها في المدينة القديمة. وقد ظل الباحثون التابعون للمعهد ينقبون منذ عام 2014 عن المقبرة الواقعة في مدينة كيونغ جو، التي كانت عاصمة لمملكة شيلا.ومن بين الاكتشافات البارزة: تاج من البرونز المذهب، وزوج من المعلقات الذهبية، وعشرات من الأساور الذهبية والفضية، والخواتم، وصندوق فضي مزخرف، بالإضافة إلى 50 قطعة من الميكا، التي يفترض أنها وصفة طاوية للشباب وطول العمر.كما تم العثور على المئات من حجارة لعبة "غو"، وهو أول اكتشاف من نوعه في مقبرة تعود لعصر مملكة شيلا، ويعتقد أنها كانت ملكا لامرأة.وقال "شيم هيون تشول" الباحث في المعهد إن هذا الاكتشاف يثير احتمال بأن تكون المرأة قد استمتعت بلعبة "غو" في ذلك الوقت، مما يهدم النظرية السائدة القائلة بأنها كانت لعبة يهيمن عليها الذكور فقط خلال عصر مملكة شيلا.