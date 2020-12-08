المكتب الرئاسي يستجيب للالتماس بشأن حادث مصرع طالبة تايوانية

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قال مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية إن الرجل الذي قُبض عليه لقتله امرأة تايوانية في أثناء قيادته للسيارة مخمورا في سيول الشهر الماضي سيواجه عقوبة شديدة.ونقل نائب مدير وكالة الشرطة الوطنية "سونغ مين هيون" هذا الموقف أمس الاثنين في رده الرسمي على الالتماس المقدم عبر الإنترنت الذي يطالب بتوقيع عقوبة صارمة ضد السائق.وجاء في الالتماس، الذي نشره أحد معارف الضحية التايوانية البالغة من العمر 28 عاما في كوريا الجنوبية، إن السائق سوف يُعاقب بعقوبة أكثر تساهلا من حوادث السيارات التي لا تشتمل على الكحول، كما هو الحال في العديد من القضايا الأخرى ذات الصلة، ودعا إلى تشديد القوانين ذات الصلة. ونفى "سونغ" هذا الادعاء، قائلا إن المتهم سيعاقب بصرامة بموجب قانون "يون تشانغ هو" المشدد، والذي يتعرض الجناة بموجبه لعقوبة السجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات والسجن مدى الحياة.وفي إشارة إلى أن السلطات المحلية أوضحت القانون المشدد لوالدي الضحية، وكذلك للبعثة الدبلوماسية التايوانية لدى كوريا، قدم "سونغ" أيضا تعازيه لأسرة الفقيدة، ووعد بأن تبذل الحكومة جهودا للقضاء على القيادة تحت تأثير الكحول. وقد جذب الالتماس الذي نُشر يوم 23 نوفمبر أكثر من 220 ألف توقيع، لتلبي شرط 200 ألف لاستجابة المكتب الرئاسي.