كوريا الجنوبية تطبق إرشادات معززة للتباعد الاجتماعي

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بدأت السلطات في كوريا الجنوبية في فرض قواعد معززة للتباعد الاجتماعي اليوم الثلاثاء لاحتواء الزيادة المضطردة في عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا.وفي هذا السياق، سيتم وضع منطقة سيول الكبرى تحت المستوى 2 ونصف، وهو ثاني أعلى مستوى في نظام الإنذار من فيروس كورونا المكون من خمسة مستويات في كوريا، خلال الأسابيع الثلاثة القادمة، ووضع بعض المناطق الأخرى تحت المستوى 2. وسوف يتم تطبيق الإجراءات المشددة على خمسة أنواع من مرافق الترفيه المعرضة لنشر العدوى، وشركات البيع من الباب إلى الباب، وغرف الكاريوكي، والمرافق الرياضية الداخلية، وأماكن الحفلات الموسيقية الداخلية، في كل من سيول ومقاطعة كيونغ كي ومدينة إنتشون. كما سيتم حظر التجمعات التي تضم 50 شخصا أو أكثر، حتى في قاعات الأفراح والمآتم. وسوف يتعين على محلات السوبر ماركت والمتاجر الكبرى ودور السينما ومقاهي الإنترنت إغلاق أبوابها بحلول الساعة 9 مساء، كما لن يمكن للمطاعم استقبال العملاء بعد الساعة 9 مساء، ولكن يمكنها تقديم الطعام لتناوله في الخارج وتسليمه. ولن يُسمح للمقاهي إلا بتقديم الطلبات الخارجية في جميع الأوقات. وسوف تعمل وسائل النقل العام، مثل قطارات كي تي إكس السريعة والحافلات السريعة، بنصف طاقتها. وبالنسبة للمناطق الأخرى غير منطقة العاصمة تحت المستوى 2، ستُحظر التجمعات التي تضم 100 شخص أو أكثر، كما سيُحظر استهلاك الطعام في دور السينما والحفلات الموسيقية ومقاهي الإنترنت.