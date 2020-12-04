الولايات المتحدة تكرر دعوتها إلى الصين لفرض عقوبات على كوريا الشمالية

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حث مستشار الأمن القومي الأمريكي "روبرت أوبراين" الصين على تطبيق العقوبات الدولية بأمانة على كوريا الشمالية.جاء ذلك في مقابلة مع "هاري كازيانيس" مدير مركز "المصلحة الوطنية"، وهو مركز أبحاث يقع مقره في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث قال كبير مستشاري الأمن في الولايات المتحدة إن بلاده تدعو الصين إلى الوفاء بالتزاماتها بشكل كامل كعضو في الأمم المتحدة، وتحديدا كعضو في مجلس الأمن الدولي.وأضاف أوبراين أن الصين ملزمة بشكل خاص بفرض العقوبات لأنها عقوبات يقودها مجلس الأمن الدولي.وجاءت هذه التصريحات بعد أيام من اتهامات وجهها "أليكس وانغ" نائب مساعد وزيرة الخارجية الأمريكي لشؤون كوريا الشمالية، ضد الصين بارتكاب "انتهاكات صارخة" لالتزامها بفرض عقوبات دولية على كوريا الشمالية.وفيما يتعلق بوضع فيروس كورونا في كوريا الشمالية، قال أوبراين إن بيونغ يانغ على ما يبدو تجنبت تفشي المرض على نطاق واسع، لكن الولايات المتحدة على استعداد لمساعدة كوريا الشمالية إذا طلبت منها المساعدة.