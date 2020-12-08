بيغون يزور كوريا الجنوبية لإجراء محادثات حول التحالف وقضايا كوريا الشمالية

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من المقرر أن يصل نائب وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيغون إلى كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء.وسوف تهبط طائرة بيغون، الذي يعمل أيضا كممثل خاص للولايات المتحدة لشؤون كوريا الشمالية، في قاعدة أوسان الجوية في مدينة بيونغ تيك، وسوف يكون برفقته نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون كوريا الشمالية أليكس وانغ، وكبيرة مديري الشؤون الآسيوية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أليسون هوكر.وسوف يجري نائب وزير الخارجية الأمريكي محادثات مع نائب وزير الخارجية الكوري تشيه جونغ كون، وكبير المفاوضين النوويين لي دو هون، غدا الأربعاء.وخلال الزيارة التي تستغرق أربعة أيام، سيلتقي بيغون أيضا بوزير التوحيد لي إين يونغ وغيره من كبار المسؤولين الكوريين، كما سيقوم بزيارة مجاملة للرئيس مون جيه إين، كما ستقيم وزيرة الخارجية كانغ كيونغ هوا مأدبة غداء تكريما له يوم الجمعة.ومن المتوقع أن تركز رحلة بيغون، التي تأتي قبل حوالي شهر من انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البالغة أربع سنوات، على سبل الحفاظ على استقرار الوضع في شبه الجزيرة الكورية خلال الفترة الانتقالية، بدلا من تقديم عروض جديدة للمفاوضات النووية مع كوريا الشمالية.