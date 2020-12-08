اكتشاف حالة إصابة جديدة بفيروس إنفلونزا الطيور شديدة العدوى في كوريا

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أكدت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية العثور على حالة إصابة أخرى بفيروس إنفلونزا الطيور شديدة العدوى في مزرعة دواجن محلية أمس الاثنين، مما أثار مخاوف بشأن احتمال انتشار المرض على مستوى البلاد.وقالت السلطات الصحية الكورية أمس إن حالة مشتبها بها في مزرعة لإنتاج البيض في منطقة "يو جو" بمقاطعة كيونغ كي، قد ثبت أنها إيجابية لسلالة "إتش 5 إن 8" شديدة العدوى من فيروس إنفلونزا الطيور.وتعد هذه الحالة الرابعة من حالات الإصابة بأنفلونزا الطيور التي يتم الإبلاغ عنها في مزرعة دواجن محلية هذا العام منذ أواخر نوفمبر، عندما تم اكتشاف أول حالة من هذا النوع منذ عامين وثمانية أشهر، في مزرعة للبط في "جونغ أوب" في مقاطعة شمال جولا.وقررت سلطات الحجر الصحي منع الوصول إلى المزرعة المتضررة في يو جو وبدأت في إعدام الدواجن في المزرعة كإجراء احترازي. كما صدر أمر لجميع مزارع الدواجن في المقاطعة بحظر حركة الدواجن والمركبات ذات الصلة لمدة 48 ساعة حتى الخامسة من صباح الغد الأربعاء. وقد تم الإبلاغ عن حالة أخرى مشتبه بها أمس في مزرعة للسمان في منطقة "أوم صونغ" بمقاطعة شمال تشونغ تشُنغ، وتبحث السلطات الصحية حاليا فيما إذا كانت سلالة شديدة العدوى أم لا.