إدراج كوريا الشمالية في القائمة الأمريكية السوداء للحريات الدينية للعام التاسع عشر

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها صنفت عشر دول من بينها كوريا الشمالية على أنها "دول مثيرة للقلق بشكل خاص" بسبب انتهاكاتها للحريات الدينية.وقد ظلت واشنطن تدرج كوريا الشمالية على قائمتها السوداء للحريات الدينية كل عام منذ عام 2001.ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية أمس الاثنين، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان إن الولايات المتحدة صنفت بعض الدول كـ"دول مثيرة للقلق بشكل خاص" لممارساتها المنهجية المستمرة لانتهاكات صارخة ضد الحريات الدينية، أو على الأقل التسامح مع تلك الانتهاكات.وتشمل القائمة الجديدة بالإضافة إلى كوريا الشمالية، كلا من: ميانمار والصين وإريتريا وإيران وباكستان والمملكة العربية السعودية وطاجيكستان وتركمانستان، كما تم إدراج نيجيريا في القائمة لأول مرة.وتقوم وزارة الخارجية الأمريكية بتقييم الحريات الدينية في كل دول العالم كل عام وفقا لقانون الحريات الدينية الدولية الذي أقره الكونغرس الأمريكي في عام 1998.