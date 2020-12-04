كوريا تحصل على لقحات مضادة لفيروس كورونا تكفي لـ44 مليون شخص

Photo : YONHAP News

أعلنت الحكومة الكورية اليوم الثلاثاء أنها ستحصل على لقاحات مضادة لفيروس كورونا تكفي لتطعيم 44 مليون من سكان البلاد، وقالت إنها سوف تشتري 10 ملايين جرعة من اللقاحات من خلال "صندوق كوفكس"، وهو الجهة المسؤولة عن شراء اللقاحات وتوزيعها على دول العالم، و34 مليون جرعة عن طريق إجراء مفاوضات منفصلة مع شركات متعددة الجنسيات، منها 10 ملايين جرعة من كل من شركتي "أسترازينيكا" و"فايزر"، و4 ملايين جرعة من شركة "يانسين".وكانت الحكومة الكورية قد أعلنت من قبل أنها تخطط لضمان الحصول على لقاحات تكفي لـ30 مليون شخص، أي حوالي 60% من سكان البلاد.ومن المتوقع أن تصل اللقاحات إلى كوريا الجنوبية اعتبارا من شهر فبراير من العام القادم، وسوف يتم تحديد موعد التطعيم بها لاحقا، مع مراعاة أوضاع وباء كورونا محليا، وحالة التطعيم في الخارج.وسوف تكون الأولية في التطعيم للمتقدمين في السن، والمصابين بأمراض مزمنة، ونزلاء دور رعاية المسنين، والعاملين في المجال الصحي، بالإضافة إلى أفراد الشرطة ورجال الإطفاء.