كوريا الأولى عالميا في صفقات بناء السفن للشهر الخامس على التوالي

Photo : YONHAP News

احتلت كوريا الجنوبية المركز الأول على مستوى العالم في شهر نوفمبرالماضي، وللشهر الخامس على التوالي، من حيث حجم صفقات بناء السفن.وطبقا لتقرير صادر عن مؤسسة "كلاركسون" البريطانية المتخصصة في أبحاث صناعة السفن والملاحة البحرية اليوم الثلاثاء، بلغ إجمالي حجم الصفقات العالمية لبناء السفن في نوفمبر الماضي مليونا و640 ألف طن.وأشار التقرير إلى أن كوريا الجنوبية حصلت على صفقات لبناء 24 سفينة يصل إجمالي حمولتها إلى 990 ألف طن، أي 60% من إجمالي حجم الصفقات العالمية، وتلتها الصين بالحصول على صفقات لبناء 24 سفينة يصل إجمالي حمولتها إلى 600 ألف طن، ثم فيتنام بصفقات لبناء 8 سفن تصل حمولتها إلى 50 ألف طن.وقال التقرير إن إجمالي حجم الصفقات العالمية لبناء السفن منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر الماضي بلغ 14 مليونا و470 ألف طن، منها 6 ملايين و670 ألف طن للصين، و5 ملايين و20 ألف طن لكوريا الجنوبية، ومليون و180 ألف طن لليابان.