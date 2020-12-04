90 تريليون وون العجز المالي للحكومة الكورية خلال الـ10 أشهر الأولى من هذا العام

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تعرضت الحكومة الكورية لزيادة في عجزها المالي وسط مكافحة فيروس كورونا.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة المالية اليوم الثلاثاء، بلغ حجم العجز في الميزانية خلال الـ10 أشهر الأولى من هذا العام 59 تريليون وون، رغم تحقيق فائض يبلغ 21.5 تريليون وون في شهر أكتوبر الماضي.وأشار التقرير إلى أن الرصيد المالي المدار للبلاد سجل عجزا تبلغ قيمته 90.6 تريليون وون خلال الـ10 أشهر الأولى من هذا العام، بزيادة مقدارها 45.1 تريليون وون مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ويرجع السبب في زيادة العجز في الرصيد المالي المدار إلى الإنفاق الحكومي المتعلق بمكافحة فيروس كورونا، حيث بلغ إحمالي حجم الإنفاق الحكومي خلال الـ10 أشهر الأولى من هذا العام 468.5 تريليون وون، بزيادة مقدارها 50.9 تريليون وون مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وقال التقرير إلى أن حجم الديون الوطنية للحكومة المركزية تجاوز 812 تريليون وون نتيجة لإصدار سندات وطنية ليتم من خلالها تخصيص الميزانيات التكميلية الإضافية الأربع منذ بداية هذا العام.وكانت الحكومة الكورية قد توقعت عند تخصيص الدفعة الرابعة من الميزانيات التكميلية الإضافية في شهر سبتمبر الماضي أن يصل حجم العجز في الرصيد المالي المدار إلى 118.6 تريليون وون، وحجم الديون الوطنية إلى 846.9 تريليون وون هذا العام.