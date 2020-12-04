لجنة التشريع البرلمانية توافق على مشروع قانون هيئة التحقيقات المستقلة

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وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية اليوم الثلاثاء على مشروع القانون المعدل المنتازع عليه بشأن إنشاء هيئة مستقلة للتحقيق في قضايا فساد كبار المسؤولين الحكوميين، وذلك وسط احتجاج قوي من جانب المعارضة.وينص القانون المعدل الذي وافقت عليه اللجنة بالأغلبية، على تقليل حق النقض للمعارضة في لجنة التوصية بمرشحين لرئاسة هيئة التحقيقات.ويذكر أن القانون الحالي ينص على أنه يتوجب موافقة 6 من أعضاء لجنة التوصية السبعة، على المرشحين، فيما ينص القانون المنقح على أن تتم الموافقة عليهم بموافقة ثلثي عدد الأعضاء.وكان الحزب الديمقراطي الحاكم قد حاول الموافقة على مشروع القانون المعدل أمس الاثنين، لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب الاحتجاج القوي من جانب حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي، الذي وصف موافقة الحزب الحاكم على مشروع القانون المعدل من جانب واحد بأنها "تصرفات دكتاتورية برلمانية"، قائلا إن الحزب الحاكم يحاول تعيين شخص مفضل لديه كرئيس لهيئة التحقيقات في قضايا الفساد، لكي يجعل النيابة في جانب الحكومة الحالية.