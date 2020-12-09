بحث يقول إن الطلاب الكوريين يفتقرون للاهتمام والثقة في الرياضيات والعلوم

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أظهر بحث علمي أجري مؤخرا أن الطلاب الكوريين الجنوبيين يتفوقون في الرياضيات والعلوم ولكن ثقتهم واهتمامهم بالموضوعات تتخلف عن نظرائهم في العديد من البلدان الأخرى.وأصدرت وزارة التعليم في كوريا الجنوبية يوم أمس الثلاثاء تقريرا تضمن نتائج البحث حول "اتجاهات دراسة الرياضيات والعلوم الدولية في عام 2019"، الذي أجراه المركز الوطني الأمريكي لإحصاءات التعليم. وقال البحث الذي يجرى كل أربع سنوات، والذي قارن أداء حوالي 330 ألف طالب في الصف الرابع في 58 دولة، وحوالي 250 ألف طالب في الصف الثاني المتوسط في 39 دولة، إن الطلاب الكوريين الجنوبيين الأصغر سنا احتلوا المرتبة الثالثة في الرياضيات والثانية في العلوم في المتوسط.وعلى وجه التحديد، حصل طلاب الصف الرابع في كوريا الجنوبية على 600 نقطة في الرياضيات، مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 500، وتقدم عليهم فقط نظراؤهم في سنغافوره بـ625 نقطة، وهونغ كونغ بـ602 نقطة. وفي العلوم، حصل الطلاب الكوريون على 588 نقطة، متقدمين على سنغافوره التي حصلت على 595 نقطة. ومع ذلك، من حيث الثقة والاهتمام، تخلف الطلاب الكوريون الجنوبيون بنسبة 64% في الرياضيات مقابل المتوسط العالمي البالغ 76%، وفي العلوم بنسبة 76% مقابل المتوسط العالمي البالغ 81%.