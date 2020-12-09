لجنة التشريع البرلمانية توافق على مراجعة قانون التجارة

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وافقت لجنة التشريع البرلمانية على واحدة من التنقيحات الثلاثة التي أُطلق عليها اسم "مشروعات قوانين الاقتصاد العادل"، بما يتماشى مع مبادرات الإصلاح الاقتصادي للحكومة، وسط مقاطعة حزب سلطة الشعب المعارض الرئيسي. وعقدت اللجنة جلسة مكتملة أمس بقيادة الحزب الديمقراطي الحاكم حيث وافقت على تعديل القانون التجاري.ولم يحضر الحزب المعارض المحافظ المؤيد لقطاع الأعمال عملية التصويت خلال الجلسة، متهما الحزب الديمقراطي الحاكم بممارسة الديكتاتورية. وبموجب مشروع القانون، سيُطلب من الشركات المدرجة انتخاب مدقق حسابات مستقل من أعضاء مجلس الإدارة مع تقييد حقوق تصويت المساهمين الرئيسيين في انتخاب المدقق إلى 3%.واحتوى مشروع القانون الذي صاغته الحكومة في البداية على المزيد من القيود على كبار المساهمين، مما حد من حقوق التصويت المشتركة لهم وللمساهمين "المرتبطين بهم بشكل خاص" إلى 3%. ومع ذلك، تم تعديل مشروع القانون من خلال المداولات البرلمانية ليعكس معارضة مجموعات الضغط التجارية، التي أعربت عن مخاوفها من انتهاك محتمل لحقوق المساهمين. أما التعديلان الآخران في قانون التجارة العادلة وقانون الإشراف على المجموعات المالية، فيخضعان للمراجعة من قبل لجنة السياسات الوطنية التابعة للبرلمان.