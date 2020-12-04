الحكومة الكورية تقول إن التطعيم ضد فيروس كورونا يمكن أن يبدأ أوائل العام القادم

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قالت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية الكورية الجنوبية في بيان صحفي أصدرته أمس الثلاثاء، إنه حسب الوضع، يمكن أن يبدأ التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا في غضون النصف الأول من العام القادم.وجاءت هذه التصريحات وسط اهتمام عام متزايد بهذه القضية بعد أن بدأت المملكة المتحدة في إدارة الدفعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي طورتها شركتا فايزر وبايو إن تك، لتصبح أول دولة تقوم بتطعيم مواطنيها ضد الوباء.وفي وقت سابق، قالت سيول إن القرار بشأن التوقيت سيتم اتخاذه بطريقة مرنة. وأوضح "كوان جون أوك" نائب مدير المقر المركزي لتدابير الحجر الصحي في إفادة منفصلة، أن السلطات ستراقب الوضع بعناية في البلدان الأخرى، وأضاف أن الحكومة تعتقد أن التطعيم سيبدأ "ليس متأخرا" مقارنة بالدول الأخرى. كما شدد على حرص الحكومة على بذل جهود شاملة لتأمين سلامة برنامج التطعيم ودقته، بالإضافة إلى السرعة.وفي وقت سابق من يوم أمس، قال وزير الصحة "بارك ننغ هو" إن الحكومة حصلت على لقاحات مضادة لفيروس كورونا لتطعيم ما يصل إلى 44 مليون شخص، وأن عمليات التطعيم ستبدأ في فبراير أو مارس من العام القادم.