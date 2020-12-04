كيم يو جونغ تنتقد وزيرة خارجية كوريا الجنوبية بشأن تصريحات حول فيروس كورونا

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انتقدت "كيم يو جونغ" شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" وزيرة خارجية كوريا الجنوبية "كانغ كيونغ هوا"، بسبب تصريحاتها الأخيرة حول إجراءات مكافحة فيروس كورونا في كوريا الشمالية، ووصفتها بأنها "متهورة".وكانت الوزيرة كانغ قد قالت خلال مشاركتها في منتدى الشرق الأوسط في البحرين الأسبوع الماضي إن بيونغ يانغ لم تستجب لعرض سيول للمساعدة في جهود مكافحة فيروس كورونا، وأضافت أن كوريا الشمالية تركز على السيطرة على الوباء وتدعي أنه لا يوجد لديها حالات إصابة، وهو أمر غريب بعض الشيء.وفي بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الأربعاء، قالت "كيم يو جونغ" إن "تصريحات كانغ الطائشة حول إجراءات مكافحة الفيروس في كوريا الشمالية تشير على ما يبدو إلى أنها حريصة على زيادة فتور العلاقات المجمدة بالفعل بين الكوريتين". كما قالت كيم، التي تشغل منصب النائب الأول لمدير إدارة الجبهة المتحدة لحزب العمال الكوري الشمالي الحاكم، إنها لن تنسى هذه الكلمات، وقد تضطر كانغ إلى دفع ثمنها غاليا.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها كيم بيانا منذ شهر يوليو الماضي.