واشنطن تفرض عقوبات متعلقة بكوريا الشمالية على 6 كيانات و4 سفن

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فرضت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء عقوبات على ستة كيانات وأربع سفن لتورطها المزعوم في نقل شحنات من الفحم الكوري الشمالي.وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أنه حدد ستة كيانات وأربع سفن ذات صلة بنقل الفحم الكوري الشمالي، وتشمل تلك الكيانات الستة شركات تجارية وشركات شحن تقع مقارها في كل من العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ، والصين وهونغ كونغ وفيتنام.وقال وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن مينوشين" إن كوريا الشمالية تواصل التحايل على الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على تصدير الفحم، والذي يعتبر مصدرا رئيسيا للإيرادات التي تساعد في تمويل برامج أسلحة الدمار الشامل.وأضاف أن النظام الكوري الشمالي غالبا ما يستخدم العمالة القسرية في معسكرات الاعتقال في صناعات التعدين، بما في ذلك الفحم، مستغلا شعبه لتعزيز برامج الأسلحة غير المشروعة.ويقول المراقبون إن إدارة ترامب، التي تبقى لها حوالي 40 يوما على انتهاء ولايتها، تكثف ضغوطها على كوريا الشمالية وكذلك على الصين من خلال العقوبات ضد كوريا الشمالية.