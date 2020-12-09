اكتشاف حالة إصابة جديدة بإنفلونزا الطيور شديدة العدوى في كوريا

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أكدت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اكتشاف حالة إصابة جديدة بفيروس إنفلونزا الطيور شديدة العدوى في مزرعة للدواجن أمس الثلاثاء.وقالت السلطات الصحية إن حالة مشتبها بها في مزرعة لتربية طيور السمان في منطقة أوم صون" بمقاطعة شمال تشونغ تشنغ، قد ثبتت أنها إصابة بسلالة "إتش 5 إن 8" شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور.وتعد هذه هي الحالة الخامسة للإصابة بإنفلونزا الطيور التي يتم الإبلاغ عنها في مزرعة محلية للدواجن هذا العام منذ يوم 27 نوفمبر، عندما تم اكتشاف أول حالة من هذا القبيل منذ عامين وثمانية أشهر في مزرعة للبط في جونغ أوب بمقاطعة شمال جولا.وقررت سلطات الحجر الصحي منع الوصول إلى المزرعة المتضررة في أوم صون وبدأت في إعدام حوالي 100 ألف دجاجة في المزرعة والمزارع المجاورة كإجراء احترازي.كما صدر أمر بتجميد حركة جميع مزارع الدواجن في المقاطعة، والمركبات ذات الصلة، حتى الساعة 11 من مساء اليوم الأربعاء.