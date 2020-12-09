بيغون يجري محادثات مع المسؤولين الكوريين الجنوبيين

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من المقرر أن يجري نائب وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيغون محادثات مع المسؤولين الكوريين الجنوبيين في سيول اليوم الأربعاء لمناقشة قضايا كوريا الشمالية.وبحسب وزارة الخارجية الكورية، سيلتقي بيغون مع نظيره الكوري الجنوبي نائب وزير الخارجية تشيه جونغ كون صباح اليوم الأربعاء، كما سيجتمع بيغون، الذي يشغل أيضا منصب الممثل الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية، مع كبير المفاوضين النوويين لي دو هون بعد ظهر اليوم، وسوف يتناول المسؤولان العشاء بعد المحادثات. ومن المتوقع أن يتم خلال الاجتماعات تقييم المفاوضات مع كوريا الشمالية ومناقشة الاتجاه المستقبلي لسياسات كوريا الشمالية.وسوف يلتقي المسؤول الأمريكي مع كبار المسؤولين الأمنيين الآخرين، بمن في ذلك صو هون مدير مكتب الأمن القومي في المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي.وسوف يعقد بيغون اجتماع إفطار غدا الخميس مع وزير التوحيد لي إين يونغ، ويلقي خطابا في مركز أبحاث محلي بعد الظهر.وتخطط وزيرة الخارجية كانغ كيونغ هوا لاستضافة عشاء تكريما لبيغون يوم الجمعة في مقر إقامتها الرسمي. وسوف يختتم بيغون رحلته التي تستغرق أربعة أيام ويغادر متوجها إلى الولايات المتحدة صباح السبت.