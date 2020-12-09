ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يمنح الأمريكيين أولوية الحصول على لقاح فيروس كورونا

Photo : YONHAP News

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يعطي الأولوية لحصول الأمريكيين على لقاحات فيروس كورونا، في خطوة قد تمنع توزيع اللقاح دوليا إلى أن يتلقى الأمريكيون اللقاحات.ووفقا لتقارير وسائل الإعلام أمس الثلاثاء، وقع ترامب على الأمر التنفيذي في البيت الأبيض، مؤكدا على التطوير السريع للقاحات المرشحة. ومباشرة بعد التوقيع على ذلك الأمر التنفيذي، قال ترامب إنه إذا لزم الأمر، فسوف يستعين بقانون الإنتاج الدفاعي للتأكد من أن الأمريكيين سيحصلون على اللقاحات أولا.وينص الأمر التنفيذي على أنه يجب على الحكومة ضمان حصول الأمريكيين على اللقاح قبل شحنه إلى أي دولة أخرى.ومع ذلك، قال تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية إنه من غير الواضح كيف سيتم تنفيذ الأمر بالنظر إلى أن شركات الأدوية ملزمة باحترام العقود الموقعة مع حكومات الدول الأخرى.