حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 15 مليونا

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سجلت الولايات المتحدة 15 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا أمس الثلاثاء، حيث زاد العدد بمقدار مليون خلال أقل من أسبوع.ووفقا لبيانات صادرة عن جامعة جونز هوبكنز، تجاوز عدد الإصابات التراكمية في الولايات المتحدة 15 مليونا يوم أمس الثلاثاء، وبلغ عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بالفيروس هناك قرابة 285 ألفا.وقد بلغ عدد حالات الإصابة في الولايات المتحدة 14 مليونا يوم 3 ديسمبر، ثم زاد هذا العدد بمقدار مليون حالة في غضون خمسة أيام فقط، وهي أقصر فترة لحدوث مليون حالة إصابة.وقد استغرق الأمر 98 يوما حتى وصلت الولايات المتحدة إلى أول مليون من حالات الإصابة منذ تفشي المرض هناك يوم 20 يناير، لكن وتيرة الزيادة ظلت تنمو بشكل حاد في الأشهر الأخيرة. كما تجاوز المعدل اليومي للإصابات الجديدة خلال الأسبوع الماضي 200 ألف لأول مرة.وسجلت الولايات المتحدة أيضا رقما قياسيا لدخول المستشفيات أول من أمس الاثنين، حيث تم نقل حوالي 102 ألف شخص إلى المستشفيات بسبب مضاعفات الإصابة بالفيروس.