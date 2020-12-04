تعزيز التعاون الكوري الأمريكي في معايير الصناعات المتقدمة

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اتفقت كوريا والولايات المتحدة على تعزيز التعاون في مجال معايير الصناعات المتقدمة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الكم.جاء ذلك في المنتدى الكوري الأمريكي للمعايير لعام 2020، الذي عقدته لجنة المعايير التقنية الوطنية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والطاقة اليوم، بحضور حوالي 30 خبيرا كوريا وأمريكيا في هذا المجال، عبر الإنترنت وخارجها، في فندق "جي دبليو ماريوت" بالعاصمة سيول.ويستهدف هذا المنتدى تقاسم المعايير في مجال الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الكم والسيارات المستقبلية وغيرها من الصناعات المتقدمة، التي تعمل كوريا على تطويرها، ومناقشة طرق التعاون بين البلدين فيها.وقال رئيس المعهد القومي الأمريكي للمعايير "جو باتيا" في كلمة خلال المنتدى إن أهمية المعايير كبيرة جدا لدرجة أن 93% من الصادرات العالمية من المنتجات تتأثر بالمعايير، مؤكدا على أن التعاون الكوري الأمريكي في المعايير سيدعم التجارة بين البلدين، وهو ما سيؤدي إلى نمو الشركات العالمية والتقدم الصناعي.ومن جانبه، أشار نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الكورية "او تيه هي" في كلمته إلى أن تقاسم التكنولوجيا بين كوريا والولايات المتحدة مهم جدا، وقال إنه سيدفع الشركات الكورية إلى المشاركة الفعالة في التعاون في مجال المعايير.