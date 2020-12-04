انعقاد لجنة التعاون الثقافي الكوري الأوربي

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صرحت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة بأنها ستعقد الاجتماع السابع للجنة التعاون الثقافي الكورية الأوربي عبر الفيديو اليوم، حيث سيتم تقاسم أمثلة التعاون في المعارف بين المدن الثقافية الكورية والأوربية، ومقارنة مشروعات دعم الدمج بين الفن والتكنولوجيا التي ينفذها الجانبان، إلى جانب البحث عن سبل للتطوير من خلال التعاون.كما سيتم تبادل الآراء حول التبادلات البشرية خاصة بين المهندسين المعماريين الشباب البارزين، وسبل تفعيل الإنتاج المشترك في المجالين المرئي والسمعي بما في ذلك الأفلام والرسوم المتحركة، واستعراض البحوث المشتركة في مجال الثقافة والفن.يشار إلى أن اللجنة الكورية الأوربية تشكلت وفقا للاتفاقية الخاصة للتعاون الثقافي المرفقة باتفاقية التجارة الحرة الكورية الأوربية التي دخلت حيز التنفيذ في شهر ديسمبر من عام 2015، وتستهدف تبادل المنافع المشتركة من خلال تفعيل التبادلات في مجالات الأنشطة والمنتجات والخدمات الثقافية.وتنظم اللجنة اجتماعا سنويا بالتناوب بين كوريا والاتحاد الأوربي، وكان من المقرر عقد اجتماع هذا العام في بلجيكا إلا أنه يقام عبر الفيديو بسبب جائحة كورونا.