686 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا

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تجاوز عدد حالات الإصابة اليومي بفيروس كورونا في كوريا مستوى 600 حالة مرة أخرى.وصرح مركز التعامل مع الأوبئة بأن عدد حالات الإصابة الجديدة محلية المصدر بلغ 662 حالة خلال يوم أمس، بينما بلغ عدد الحالات الواردة من الخارج 24 حالة، وبالتالي بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة التراكمية 39 ألفا و423 حالة منها 4 آلاف و789 حالة واردة من الخارج.يذكر أن تسجيل 686 حالة إصابة بالفيروس خلال يوم واحد يجيء لأول مرة منذ يوم الثاني من مارس الماضي الذي تم فيه تسجيل نفس العدد خلال الموجة الأولى من تفشي الوباء في كوريا، التي سادت مدينة ديغو ومقاطعة شمال كيونغ سانغ، نتيجة للعدوى الجماعية في كنيسة "شين تشون جي" هناك.ومن بين حالات الإصابة الجديدة أمس كانت هناك 264 حالة في العاصمة سيول، و214 حالة في مقاطعة كيونغ كي و46 حالة في مدينة إنتشون، لتمثل عدد الحالات في منطقة العاصمة الكبرى حوالي 79% من إجمالي عدد حالات الإصابة بالأمس.وتعتقد الحكومة الكورية أن السيطرة على تفشي الوباء في منطقة العاصمة الكبرى ستؤثر تأثيرا كبيرا على الحد من الموجة الثالثة من الوباء، وبالتالي تخطط لبذل أقصى طاقتها اعتمادا على الفحوص الاستبقاية والفحوص الوبائية.