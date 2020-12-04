زيادة استثمار الشركات الكورية الكبرى في البحث والتطوير

Photo : YONHAP News

اتضح أن معظم الشركات الكبرى في كوريا الجنوبية قد زادت من حجم استثماراتها في البحث والتطوير حتى الربع الثالث من هذا العام بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي رغم انخفاض أدائها خلال هذا العام، حيث استثمرت شركة سام سونغ للإلكترونيات مبلغ 15 تريليونا و897 مليارا و100 مليون وون في البحث والتطوير خلال تلك الفترة لتحتل المركز الأول في هذا المجال بين الشركات الكورية، بينما احتلت شركة "نيفر" المركز الأول في مجال حجم الاستثمار في البحث والتطوير مقابل المبيعات.وطبقا لنتيجة مسح أجراه موقع "سي إي او سكور"الخاص بتقييم الشركات عبر الإنترنت، على 217 شركة كورية كبيرة، بلغ حجم الاستثمارات التراكمية خلال الثلاثة أرباع الأولى من هذا العام 40 تريليونا و156 مليارا و100 مليون وون لتزيد بنسبة 2.03 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.أما مبيعات هذه الشركات خلال نفس الفترة فقد بلغت 177,8 تريليون وون بانخفاض نسبته 4.85 % بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.ونتيجة لزيادة حجم الاستثمار في البحث والتطوير رغم انخفاض المبيعات، ارتفعت نسبة الاستثمار في البحث والتطوير مقابل المبيعات بـ0.23 نقطة لتسجل 3.41%.