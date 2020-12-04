زيادة الضغوط الأمريكية على كوريا الشمالية والصين

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وجه مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض "روبورت أوبراين" انتقادات حادة إلى الصين قائلا إنها ظلت متساهلة مع العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.وبعد أن كشفت بعض وسائل الإعلام الأمريكية عن صور فوتوغرافية حول وجود مؤشرات على استئناف التجارة في الفحم بين كوريا الشمالية والصين رغم المراقبة بالأقمار الصناعية، أدرجت وزارة المالية الأمريكية أمس بعض الشركات من الصين وفيتنام وهونغ كونغ، إلى جانب شركة كورية شمالية، في قائمة العقوبات الخاصة بتصدير الفحم من كوريا الشمالية.وقالت التقارير إن الوزارة الأمريكية أدرجت شركة "ديجين" الكورية الشمالية للتجارة في القائمة، إلى جانب كل من 6 شركات من الصين وفيتنام وهونغ كونغ بما في ذلك شركة "وايهاي هويجانغ" الصينية للتجارة لمخالفتها قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بحظر تصدير الفحم الكوري الشمالي.كما تم إدراج أسماء 4 سفن في القائمة لتورطها في نقل شحنات الفحم الكوري الشمالي.وأشارت التقارير إلى أن شركة ديجين هي إحدى الشركات التجارية التابعة لحزب العمل الحاكم في كوريا الشمالية.الجدير بالذكر أن مستوى تصريحات المسؤولين الأمريكيين الذين يتهمون الصين بالتجارة مع كوريا الشمالية في الخفاء قد أصبح أشد خلال هذا الشهر.ويرى بعض المحللين إمكانية اشتداد مستوى الضغوط التي تمارسها حكومة "دونالد ترامب" حتى انطلاق الحكومة الأمريكية الجديدة برئاسة "جو بايدن".