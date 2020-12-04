إلغاء نظام الشهادات المالية العامة

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تقرر إلغاء المكانة الحصرية "للشهادات المالية العامة " باعتبارها وسيلة للتثبيت الذاتي في التعاملات المالية عبر الإنترنت ، وذلك بعد مرور 21 عاما على بدء العمل بها.وصرحت وزارة العلوم وتقنية المعلومات والاتصالات الكورية بأنها قررت إلغاء نظام التوقيع الإلكتروني العام تماشيا مع دخول القانون المعدل للتوقيع الإلكتروني حيز التنفيذ غدا الخميس.ونتيجة لذلك من المرجح أن يزداد عدد مستخدمي مختلف وسائل التوقيع الإلكتروني المدنية، بما في ذلك التعرف على بصمات الأصابع، إلى جانب الشهادات العامة القائمة.وكانت الحكومة الكورية قد أعلنت في عام 2018 عن سياسة حذف نظام التوقيع الإلكتروني العام، وبالتالي تجاوز عدد التوقيعات الإلكترونية المدنية عدد التوقيعات الإلكترونية العامة، حيث بلغ عدد التوقيعات الإلكترونية المدنية 66 مليونا و460 ألف حالة، بينما بلغ عدد عدد التوقيعات الإلكترونية العامة 46 مليونا و760 ألف حالة.وتم إدخال سبعة أنواع من التوقيعات الإلكترونية المدنية بما في ذلك "نيفر" و"كاكاو باي" إلى جانب الشهادات العامة في حوالي 500 موقع عبر الإنترنت في مجالات القطاعين العام والمالي وغيرهما.وتوقعت الوزارة الكورية أن يتم تطوير أنواع جديدة من خدمات التوقيعات الإلكترونية باستخدام مختلف أنواع التكنولوجيا، بما في ذلك بلوك تشين والتعرف على القياسات الحيوية في المستقبل، نتيجة لتفعيل المنافسة في سوق التوقيعات الإلكترونية.