المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي يتعهد بالعمل مع حلفاء الولايات المتحدة

Photo : YONHAP News

تعهد "لويد أوستن" المرشح الذي اختاره الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" وزيرا للدفاع، بالعمل مع الدول الحليفة للولايات المتحدة، قائلا إن بلاده تكون أقوى عندما تعمل مع حلفائها.وأدلى الجنرال المتقاعد بالجيش الأمريكي بهذه التصريحات أمس الأربعاء خلال مؤتمر صحفي في ويلمنغتون بولاية ديلاوير، حيث أعلن "بايدن" رسميّا عن مرشحه لمنصب وزير الدفاع.وقال "أوستن" إنه يتفهم الدور المهم الذي تلعبه وزارة الدفاع في الحفاظ على الاستقرار وردع العدوان والدفاع عن التحالفات الحاسمة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوربا وحول العالم.وقال أيضا إنه على مر السنين، عمل مع الولايات المتحدة زملاء وشركاء دبلوماسيون في جميع أنحاء العالم، وشهدوا بأنفسهم ما يمكنهم إنجازه معا، معربا عن تطلعه إلى استئناف هذا العمل المهم.وسوف يكون "أوستن" عند تعيينه أول أمريكي من أصل أفريقي يتولى منصب وزير الدفاع الأمريكي.