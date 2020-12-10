بدء الجلسة البرلمانية الاستثنائية اليوم الخميس

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من المقرر أن يعقد البرلمان الكوري جلسة برلمانية استثنائية اليوم الخميس لمدة شهر، بناء على طلب الحزب الديمقراطي الحاكم.وسوف يعقد البرلمان جلسة عامة بعد ظهر الخميس، للتصويت على مشروع قانون يهدف إلى تسهيل إطلاق وكالة التحقيقات الخاصة بفساد كبار المسؤولين.وقد فشل الحزب الحاكم الذي يتمتع بأغلبية ساحقة في تمرير مشروع القانون أمس، وهو اليوم الأخير من الدورة البرلمانية العادية، بسبب لجوء نواب حزب المعارضة الرئيسي إلى الخطب الطويلة حتى انتهاء وقت الجلسة، فيما يُعرَف بالمماطلة البرلمانية.لكن من المرجح أن يتم تمرير مشروع القانون المثير للجدل اليوم الخميس، حيث سيتم طرحه للتصويت بمجرد بدء الجلسة الاستثنائية، وفقا لقانون البرلمان.ويخطط حزب المعارضة الرئيسي لاستخدام المماطلة أيضا لتعطيل التصويت على التشريعات الأخرى المثيرة للجدل، بما في ذلك التشريعات المتعلقة بوكالة المخابرات الوطنية والعلاقات بين الكوريتين.