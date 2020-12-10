البرلمان يمرر تشريعات رئيسية وسط احتجاجات المعارضة

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أقر البرلمان الكوري عددا من مشروعات القوانين أمس الأربعاء، وسط احتجاج حزب المعارضة الرئيسي.وأقر الحزب الديمقراطي الحاكم، الذي يتمتع بأغلبية ساحقة، مشروعات قوانين إصلاحية رئيسية في اليوم الأخير من الدورة العادية الأولى للجلسة البرلمانية الحادية والعشرين للبلاد.وتشمل التشريعات التي تم تمريرها تعديلات على القانون التجاري وقانون التجارة العادلة، وسن قانون جديد بشأن الإشراف على المجموعات المالية. وبموجب التشريعات سيتم إلزام الشركة المدرجة في السوق المالية بتعيين مدقق للحسابات من خارج مجلس إدارتها، وتحديد صلاحية التصويت لأكبر مساهميها بـ3% في تعيين المدقق.كما أقر البرلمان مجموعة من المراجعات للقوانين المتعلقة بالعمل، بما في ذلك تعديل يسمح للأشخاص المسرحين أو العاطلين عن العمل بالانضمام إلى النقابات العمالية، في خطوة نحو التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية الرئيسية.كما تم تمرير بعض مشروعات القوانين المثيرة للجدل بسهولة إلى حد ما، بما في ذلك مشروع قانون انتفاضة 18 مايو في كوانغ جو، حيث قرر حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي، بشكل غير متوقع استخدام المماطلة البرلمانية لثلاثة مشروعات قوانين فقط بدلا من خمسة.ويشير مصطلح المماطلة البرلمانية إلى لجوء نواب البرلمان إلى تطويل الخطب حتى انتهاء الوقت المحدد للجلسات البرلمانية، من أجل تعطيل التصويت على التشريعات.