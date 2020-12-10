الحكومة الكورية تكثف اختبارات كورونا في منطقة سيول الكبرى لمدة 3 أسابيع

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تخطط السلطات الصحية لإنشاء مراكز مؤقتة لإجراء اختبارات كورونا في أكثر من 100 موقع في منطقة سيول الكبرى لمدة 3 أسابيع، للتعامل مع عودة تفشي الوباء في المنطقة.وأبلغت رئيسة الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها "جونغ أون كيونغ" الرئيس "مون جيه إين" بهذه الخطة أمس الأربعاء خلال الاجتماع الحكومي الطارئ للتحقق من الاستجابة للموجة الثالثة من تفشي الفيروس في منطقة العاصمة.وقالت "جونغ" إنه خلال "فترة الاختبارات المكثفة" التي تستمر لمدة ثلاثة أسابيع، سيتم إنشاء عيادات للفحص والاختبار في حوالي 150 منطقة يتردد عليها الشباب في سيول ومقاطعة "كيونغ كي" وإنتشون، بما في ذلك محطة سيول وبالقرب من حرم الجامعات الكبرى.ومن أجل تشجيع العديد من الأشخاص على إجراء الاختبار، قالت إنه سيتم تدوين أرقام الهواتف المحمولة فقط، مع عدم الإعلان عن هويات الذين خضعوا للاختبار.وقالت إن طرق الكشف بخلاف اختبار "بي سي آر"، مثل اختبار "آر إيه تي"، سيتم توفيرها أيضا كخيارات إضافية، بحيث يمكن الاختيار من بينها للراحة والسرعة والدقة.