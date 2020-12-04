الرئيس يدعو إلى تأمين المزيد من لقاحات كورونا

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دعا الرئيس "مون جيه إين" إلى مواصلة بذل الجهود لتأمين المزيد من لقاحات فيروس كورونا في كوريا.وأدلى "مون" بهذه التصريحات أمس الأربعاء خلال الاجتماع الحكومي الطارئ للتحقق من الاستجابة لعودة تفشي عدوى كورونا في منطقة سيول الكبرى.وفي يوم الثلاثاء، قال وزير الصحة "بارك ننغ هو" إن الحكومة أمنت ما يكفي من لقاحات كورونا لتطعيم ما يصل إلى 44 مليون شخص، بما في ذلك 10 ملايين جرعة تم الحصول عليها من خلال المبادرة المرتبطة بمنظمة الصحة العالمية التي تسمى كوفاكس.ولكن على الرغم من تأمين الجرعات السابقة، قال "مون" إنه ما زال من السابق لأوانه أن تتخلى البلاد عن حذرها، كما دعا إلى التأكد التام من سلامة اللقاحات، حتى لو كان ذلك يعني إنفاق المزيد من الأموال.وشدد الرئيس على أهمية السرعة، قائلا إن الجدول الزمني لخطة التطعيم بلقاح كورونا يحتاج إلى التعجيل، حتى يتم توزيع اللقاحات على الجمهور بمجرد حصول الدولة عليها.