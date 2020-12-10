وزارة الصحة تؤكد أن لقاحات كورونا ستكون آمنة

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أكدت وزارة الصحة للجمهور أنه لن يتم تطعيم المواطنين بلقاحات غير آمنة.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "إيم إين تيك" مدير إدارة سياسات الصحة العامة في الوزارة، وذلك خلال برنامج إذاعي محلي أمس الأربعاء، بعد يوم من إعلان البلاد عن تأمينها لـ44 مليون جرعة من اللقاحات من أربع شركات أجنبية للأدوية، بالإضافة إلى مبادرة "كوفاكس" العالمية.وقال المسؤول إن اللقاحات المتوفرة حاليّا تم تطويرها باستخدام أربع طرق مختلفة، وقد توصلت الحكومة إلى "المزيج المناسب" منها تحسبا لفشل بعضها.ومع ذلك، أضاف المسؤول أنه لن تكون هناك فرصة لوقوع "فشل كبير"، مشددا على أن الحكومة ستراقب باستمرار أي اللقاحات الذي سيحقق نتيجة أفضل من غيره، وتعكس ذلك التقييم في خطتها الرسمية لتطعيم المواطنين.وقد تم إعفاء اللقاحات من دعاوى المسؤولية في حالة وقوع الآثار الجانبية، لكن "إيم" قال إنه من الصعب تحميل الشركات المصنعة للأدوية مسؤولية جميع تفاصيل السلامة والفعالية، حيث كان لابد من تطوير اللقاحات بسرعة كبيرة، وفي خضم الطلب المرتفع للغاية من جميع أنحاء العالم لتأمينها، لكنه أكد أيضا أنه لا يوجد أي داعٍ للقلق بشأن الآثار الضارة للقاحات.