بيغون يؤكد دعم الولايات المتحدة للتعاون بين الكوريتين

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أعاد نائب وزير الخارجية الأمريكي "ستيفن بيغون" التأكيد على دعم الولايات المتحدة للتعاون بين الكوريتين، وعلى استعداد الولايات المتحدة للحوار مع كوريا الشمالية.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أصدرته أمس الأربعاء إن "بيغون" تعهد بذلك خلال اجتماعاته في سيول مع النائب الأول لوزيرة الخارجية الكورية "تشيه جونغ كون"، والممثل الخاص لشؤون السلام والأمن "لي دو هون"، الذي يشغل أيضا منصب كبير المفاوضين النوويين.وقالت الوزارة إن نائب الوزير أكد مجددا دعم الولايات المتحدة للتعاون بين الكوريتين، واستمرار استعداد الولايات المتحدة للحوار الهادف مع كوريا الشمالية، لنزع السلاح النووي بشكل كامل.كما قالت إن بيغون أعاد التأكيد على الالتزام بالتحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وأعرب عن تقديره لمواصلة سيول التنسيق بشأن الاستجابة لوباء كورونا.وحث "بيغون" على استمرار التعاون مع اليابان لتعزيز الأمن الإقليمي وحرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندي والهادئ.