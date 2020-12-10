وزارة العدل تستعد لعقد اجتماع اللجنة التأديبية للنائب العام

Photo : YONHAP News

من المقرر أن تعقد وزارة العدل اجتماعا للجنة التأديبية اليوم الخميس للنائب العام "يون صوك يول".وقال أحد أعضاء فريق الدفاع عن "يون" للصحفيين إن النائب العام لن يحضر الجلسة المقرر عقدها في الساعة 10:30 صباحا، وسوف يحضر محاموه الثلاثة بدلا منه.وقد قرر "يون" التغيب عن الاجتماع احتجاجا على ما اعتبره عيوبا إجرائية خطيرة، فيما يتعلق بتفتيش الوزارة والاجتماع.وقد تم تأجيل جلسة اللجنة التأديبية، التي كان من المقرر عقدها في البداية يوم الأربعاء الماضي، مرتين بناء على طلب "يون".وتتألف اللجنة التأديبية من سبعة أعضاء من بينهم وزيرة العدل "تشو مي إيه، لكن الوزيرة لا يمكن أن تشارك في مداولات القضية، لأنها طلبت اتخاذ إجراءات تأديبية ضد "يون".وفي الشهر الماضي، أصدرت "تشو" قرارا بإيقاف "يون" عن العمل بسبب سوء سلوكه المزعوم، لكن المحكمة قبلت طلب "يون" بإلغاء ذلك القرار، وقالت لجنة تفتيش تابعة للوزارة أيضا إن قرار الوزيرة "تشو" يوجد فيه عيوب إجرائية خطيرة.