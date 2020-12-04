كوريا تتبرع بـ6 ملايين دولار لصندوق الأمم المتحدة لمواجهة الطوارئ

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صرحت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بأنها قررت المساهمة بـ6 ملايين دولار في الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة، في العام القادم.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أمس "هام سانغ اوك" منسق الدبلوماسية متعددة الأطراف في الخارجية الكورية، حول الاجتماع عالي المستوى لصندق الأمم المتحدة الذي أول من أمس الثلاثاء عبر الفيديو.يشار إلى أن الصندوق تم إنشاؤه في عام 2006 من أجل دعم الدول التي تتعرض لأزمات إنسانية غير متوقعة، مثل الأمراض الوبائية والكوارث الطبيعية، وقد قدمت الحكومة الكورية حتى الآن 57 مليون دولار إجماليا، منذ تأسيس الصندوق.وقد عقد الاجتماع للصندوق من أجل حشد الدعم من قبل المجتمع الدولي للتعامل مع الاحتياجات الإنسانية العالمية التي زادت بشكل غير مسبوق نتيجة لجائحة كورونا وتغير المناخ والصراعات وغيرها، وحضر الاجتماع ممثلون عن الأمم المتحدة والدول الأعضاء، وعدد من المنظمات غير الحكومية.وقد تعهدت حوالي 50 دولة حتى الآن بتقديم 370 مليون دولار من الدعم خلال العام القادم.