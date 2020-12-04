سقوط أول ثلج هذا الموسم في سيول

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تم رصد أول ثلج هذا الشتاء في العاصمة سيول صباح اليوم.وجاء سقوط الثلج هذا العام متأخرا بـ25 يوما مقارنة مع العام الماضي، وكان أيضا الأكثر تأخرا منذ عام 2000.كما شهدت شرق مقاطعة كيونغ كي ووسط وشمال مقاطعة كانغ وان سقوط المزيد من الثلوج حتى ساعة متأخرة من صباح اليوم، بينما شهدت سيول وغرب مقاطعة كيونغ كي وجنوب مقاطعة كانغ وان وشمال مقاطعة تشونغ تشنغ سقوط أمطار وثلوج.وقالت هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن درجة البرودة انخفضت حدتها قليلا، حيث ارتفعت درجة الحرارة في سيول صباح اليوم إلى ما فوق الصفر المئوي.وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد مختلف أرجاء البلاد سقوط أمطار أو ثلوج يوم الأحد، كما توقعت أن تتعرض البلاد لموجة برودة يوم الاثنين القادم، لتنخفض درجة الحرارة في سيول إلى 9 درجات مئوية تحت الصفر.