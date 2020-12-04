السكتة الدماغية تتصدر أسباب الوفيات في كوريا الشمالية

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قال تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية إن أكثر الأمراض المسببة للوفاة في كوريا الشمالية خلال العام الماضي كان السكتة الدماغية، وأن أكثر الأوبئة المسببة للوفاة مرض السل.وطبقا للتقرير الصادر بعنوان "تقديرات الصحة العالمية لعام 2019" بلغ معدل الوفاة 193.4 من بين كل 100 ألف كوري شمالي نتيجة للسكتة الدماغية في العام الماضي، بينما احتلت أمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الانسداد الرئوي المزمن المركزين الثاني والثالث على التوالي، من حيث أسباب الوفيات هناك.ومن بين الأمراض الوبائية، احتل مرض السل المركز الأول من بين أسباب الوفيات، حيث بلغ معدل الوفيات الناتجة عن الإصابة به في كوريا الشمالية 67.9 من بين كل 100 ألف شخص.وبالإضافة إلى ذلك، احتلت حوادث المرور المركز السابع لتكون ضمن أكثر عشرة أسباب للوفيات هناك خلال العام الماضي.