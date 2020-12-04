كوريا وماليزيا تحتفلان بالذكرى الـ60 على إقامة العلاقات الدبلوماسية

Photo : YONHAP News

احتفلت كوريا الجنوبية وماليزيا بمرور 60 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، من خلال عرض فيديو إعلامي عبر شاشة كبيرة في وسط العاصمة الماليزية كوالالمبور، وتنظيم منتدى عبر الفيديو، وغيرها من الفعاليات.وعقدت السفارة الكورية لدى ماليزيا منتدى عبر الفيديو اليوم بعنوان "العلاقات الكورية الماليزية تفتح عصرا جديدا، 60 عاما مضت ونظرة إلى المستقبل"، بالتعاون مع المعهد الماليزي للشؤون الاستراتيجية الدولية.وحضر المنتدى عدد من الخبراء الماليزيين في الشؤون الكورية وكبار المسؤولين في حكومتي البلدين.وقالت السفارة الكورية لدى ماليزيا إن البلدين أقاما العلاقات الدبلوماسية يوم 23 من فبراير من عام 1960، وقد تبادل الرئيس الكوري "مون جيه إين" وملك ماليزيا "عبد الله" خطابي تهنئة في ذلك اليوم من هذا العام، احتفالا بهذه المناسبة.