وزير الدفاع الكوري يشدد على السلام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

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قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي "صو أوك" إن تخفيف التوتر وبناء الثقة في شبه الجزيرة الكورية سيسهم بدرجة كبيرة في تقليل التهديدات الأمنية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وفي تعزيز الرخاء الإقليمي المشترك.وأدلى وزير الدفاع بهذا التصريح أمس الخميس في اجتماع عبر الفيديو لوزراء دفاع رابطة آسيان زائد عدد من الدول، وهو منصة للحوار الدفاعي تضم رابطة آسيان وثمانية شركاء إقليميين، من بينهم كوريا الجنوبية والصين واليابان وأستراليا والهند.وقال "صو" إن عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية تعد جزءا من عملية إحلال السلام والتعاون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، داعيا إلى دعم المجتمع الدولي لإحلال السلام في المنطقة.وفي مواجهة جائحة كورونا، شدد الوزير الكوري على الحاجة إلى تعزيز التعاون الأمني متعدد الأطراف، على أساس روح التضامن، من أجل مواجهة التهديد المشترك.كما قدم عرضا حول السياسة الجنوبية الجديدة لسيول، واصفا إياها بأنها استراتيجية الدولة لتعزيز المشاركة الطويلة الأمد والمستدامة مع رابطة آسيان.