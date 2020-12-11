سيول ترد على انتقادات بيونغ يانغ لتصريحات وزيرة الخارجية

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دافعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية عن تصريحات الوزيرة "كانغ كيونغ هوا" الأخيرة حول استجابة كوريا الشمالية لوباء كورونا، قائلة إنها كانت تهدف إلى تسليط الضوء على التعاون عبر الحدود ضد الوباء.ونقل المتحدث باسم وزارة الخارجية "تشيه يونغ سام" هذا الموقف في إحاطة إعلامية دورية أمس الخميس، بعد يوم من الانتقادات الحادة التي وجهتها "كيم يو جونغ"، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، إلى الوزيرة "كانغ"، بسبب تشكيكها في ادعاء بيونغ يانغ بأنها خالية من عدوى كورونا.وقال "تشيه" إن الوزيرة أدلت بهذه التصريحات في سياق تأكيدها على الحاجة إلى التعاون الدولي، بما يشمل كوريا الشمالية أيضا، لمواجهة الفيروس.وفي حديثها في منتدى الشرق الأوسط في البحرين الأسبوع الماضي، قالت "كانغ" إن كوريا الشمالية لم تستجب لعرض سيول لمساعدتها في جهود مكافحة الفيروس في كوريا الشمالية، وأضافت أنه "من الصعب تصديق ادعائها بعدم وجود حالات إصابة".وقد وصفت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي تصريحات الوزيرة بأنها "وقحة"، واتهمتها بالحرص على زيادة فتور العلاقات بين الكوريتين.كما قالت "كيم"، التي تشغل منصب النائب الأول لمدير اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، إنها لن تنسى كلمات "كانغ"، وأنها قد تضطر إلى دفع ثمنها غاليا.