سوغا يقول إن قرار تصريف مياه فوكوشيما لا يمكن تأجيله إلى الأبد

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كرر رئيس الوزراء الياباني "يوشيهيدي سوغا" موقف حكومة اليابان بأنها ستقرر سريعا بشأن الخطة المزمعة لتصريف مياه مشعة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة، إلى المحيط.وقال تقرير نشرته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء إن "سوغا" زار أمس الخميس محافظتي "مياغي" و"إيواتي" في شمال شرق البلاد، اللتين تضررتا بشدة بسبب الزلزال الضخم والتسونامي الذي أصاب البلاد في عام 2011.وقال رئيس وزراء اليابان للصحفيين إن القرار في هذا الشأن لا يمكن تأجيله إلى الأبد. وكان قد أدلى بتصريح مماثل في زيارته إلى محافظة "فوكوشيما" يوم 26 سبتمبر.وتراقب سيول عن كثب تحركات اليابان وانعكاساتها المحتملة على سلامة وصحة الكوريين الجنوبيين، وتدرس الانضمام إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تراقب خطة اليابان المنتظرة.وتتوقع طوكيو أن تصل صهاريج تخزين المياه الملوثة إلى حدها الأقصى في صيف عام 2022.