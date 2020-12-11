تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس إنفلونزا الطيور في ناجو

سجلت كوريا الجنوبية حالة إصابة جديدة بفيروس إنفلونزا الطيور شديدة العدوى، ولكن هذه المرة في مسلخ للطيور، وليس في مزرعة للدواجن مثل الحالات السابقة.وقالت حكومة مقاطعة جنوب جولا أمس الخميس إن العينات المأخوذة من مسلخ للبط في "ناجو" أظهرت نتيجة إيجابية لسلالة "إتش5 إن 8" من إنفلونزا الطيور.ويقع المسلخ على بعد عشرة كيلومترات من مزرعة للدواجن في "يونغ آم"، حيث تم تسجيل حالة من قبل.وتعد هذه أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور يتم الإبلاغ عنها في مسلخ.وقد أعدمت سلطات الحجر الصحي حوالى 44 ألف بطة هناك، كما بدأت فى إعدام 400 ألف دجاجة فى 14 مزرعة فى نطاق ثلاثة كيلومترات.كما أصدرت السلطات أمرا بوقف تشغيل جميع مزارع الدواجن في المناطق الواقعة في دائرة نصف قطرها عشرة كيلومترات من المسلخ لمدة 30 يوما، كما حظرت حركة الدواجن والمركبات ذات الصلة.