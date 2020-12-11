اللجنة التأديبية تختتم جلستها دون اتخاذ قرار بشأن النائب العام

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عقدت لجنة بوزارة العدل اجتماعا لاتخاذ قرار تأديبي ضد النائب العام "يون صوك يول" أمس الخميس، لكنها فشلت في التوصل إلى نتيجة بعد تسع ساعات من المناقشات.واختتمت اللجنة التأديبية جولتها الأولى من المداولات في الساعة 8 مساء، دون التوصل إلى نتيجة بشأن مستوى الإجراءات التأديبية التي يجب تطبيقها على "يون"، فيما يتعلق بسلسلة من المخالفات المنسوبة إليه.وسيعقد الاجتماع القادم في الساعة 10:30 من صباح يوم الثلاثاء القادم.وأوضحت وزارة العدل في جلسة الخميس أسباب طلب الإجراءات التأديبية ضد النائب العام، بما في ذلك المراقبة المزعومة للقضاة.وسلط محامو يون الضوء على عدم الشرعية الإجرائية لتفتيش الوزارة واستعدادات اللجنة التأديبية، وعدم عدالة أسباب الإجراءات التأديبية أيضا.كما اختلف فريق "يون" القانوني مع أعضاء اللجنة الأربعة بشأن الحياد والإنصاف، وطلب منهم التنحي عن المداولات، لكن اللجنة رفضت الطلب، رغم أن أحد الأعضاء تنحى بالفعل.