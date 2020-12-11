حزب المعارضة الرئيسي يبدأ مماطلاته البرلمانية

Photo : YONHAP News

واصل حزب قوة الشعب، المعارض الرئيسي، مماطلاته البرلمانية، لمنع تمرير التشريعات المثيرة للجدل، حيث يخطط العشرات من نوابه للانضمام إلى هذه الخطوة.وقال المتحدث باسم حزب قوة الشعب "بيه هيون جين" لوكالة يونهاب للأنباء اليوم الجمعة إن جميع نواب الحزب، الذين انتخبوا لفترتهم الأولى، أي ما يمثل 58 نائبا من مجموع 103 نواب، وافقوا على الانضمام إلى إجراءات المماطلة.وقد توصل النواب الـ58 إلى الاتفاق أمس الخميس، ونقلوا قرارهم إلى قادة التكتل البرلماني للحزب.وسوف يعقد النواب مؤتمرا صحفيّا اليوم الجمعة للإعلان عن القرار.وبذلك يُتوقع أن تستمر عمليات التعطيل التي قام بها حزب المعارضة حتى نهاية العام، في محاولة لوقف تمرير مراجعة قانون وكالة الاستخبارات الوطنية، والقانون الذي يحظر إرسال المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ عبر الحدود.