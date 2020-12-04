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الاقتصادية

26.9 % زيادة في صادرات كوريا في الأيام العشرة الأولى من ديسمبر

Write: 2020-12-11 10:32:39Update: 2020-12-11 10:34:30

26.9 % زيادة في صادرات كوريا في الأيام العشرة الأولى من ديسمبر

Photo : YONHAP News

قال تقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الجمعة إن حجم الصادرات الكورية بلغ 16.3 مليار دولار خلال الأيام العشرة الأولى من شهر ديسمبر الجاري، بزيادة نسبتها 26.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن متوسط الصادرات اليومية خلال الفترة المذكورة بلغ مليارا و920 مليون دولار، بزيادة نسبتها 11.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وزاد حجم صادرات أشباه الموصلات بنسبة 52.1%، والسيارات بنسبة 22.4%، وأجهزة الاتصالات اللاسلكية بنسبة 59.6%، وقطع غيار السيارات بنسبة 34%، بينما تراجعت صادرات المنتجات النفطية بنسبة 36.8%.
وزاد حجم الصادرات الكورية إلى الصين بنسبة 12.1%، وإلى الولايات المتحدة بنسبة 23.1%، والاتحاد الأوربي بنسبة 51.5%، واليابان بنسبة 22.5%، فيما تراجعت الصادرات الكورية إلى الشرق الأوسط وسنغافوره.
أما حجم الواردات الكورية فبلغ 15.4 مليار دولار خلال الأيام العشرة الأولى من ديسمبر، بزيادة 7.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبهذا، بلغ حجم الفائض التجاري الكوري خلال الفترة المذكورة 894 مليون دولار.
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